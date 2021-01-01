В Петербурге число зараженных коронавирусом превысило 100 тыс.

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 2926 человек. Таким образом, был побит очередной рекорд города по количеству выявленных за день случаев заболевания, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Общее число зараженных в городе достигло 100 864. Предыдущий рекорд был поставлен накануне, когда в Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 2668 человек.

Число заболевших COVID-19 в городе растет без перерывов уже месяц. В последний раз снижение было зафиксировано 24 октября — тогда число заболевших уменьшилось с 713 человек в предыдущий день до 709.

В целом по России также выявили рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 25 173 человек. Больше всего новых случаев заражения пришлось на Москву (6,8 тыс.), Петербург и Подмосковье (971).