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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге число зараженных коронавирусом превысило 100 тыс.

Фото:Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 2926 человек. Таким образом, был побит очередной рекорд города по количеству выявленных за день случаев заболевания, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Общее число зараженных в городе достигло 100 864. Предыдущий рекорд был поставлен накануне, когда в Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 2668 человек.

Число заболевших COVID-19 в городе растет без перерывов уже месяц. В последний раз снижение было зафиксировано 24 октября — тогда число заболевших уменьшилось с 713 человек в предыдущий день до 709.

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В целом по России также выявили рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 25 173 человек. Больше всего новых случаев заражения пришлось на Москву (6,8 тыс.), Петербург и Подмосковье (971).

Всего с начала пандемии в России коронавирус выявили у 2,11 млн человек.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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