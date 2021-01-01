В Абхазии спасли попавших в снегопад туристов из России

Спасатели в Абхазии вызволили из снежного плена российских туристов, которых непогода настигла в горах. Об этом сообщается на сайте МЧС республики.

«В горах Абхазии в районе каньона Хашупсе успешно завершена операция по спасению двух туристов из Москвы, которых настиг сильный снегопад. Только спустя три дня после выхода на маршрут, 21 ноября в 15:57 мск, туристы смогли подать сигнал в МЧС Абхазии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехал поисково-спасательный отряд центра «Пламя». Спасательная операция продолжалась всю ночь. Спасатели снова отправились на поиски туристов в ночь 22 ноября в 05:00 мск.

По словам заместителя начальника центра «Пламя» Сандро Дагаргулии, спасатели шли по снежному покрову высотой в 2 м в течение четырех часов. Место стоянки туристов они обнаружили в воскресенье, 22 ноября около 09:00.

«На момент прихода спасателей состояние туристов было удовлетворительное», — добавил Дагаргулия.

Каньон реки Хашупса или Хашупсинский каньон располагается около села Хашупса и недалеко от городка Цандрипш (Гантиади). Река Хашупсе образуется при слиянии двох рек: Жеопсе и Сандрипша, текущих с окрестностей Ачмарды, и впадает в Черное море, недалеко от российско-абхазской границы. Вскоре после слияния Жеопсе и Сандрипша река входит в Хашупскую теснину — ограниченный высокими вертикальными стенками узкий скальный коридор.