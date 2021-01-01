СМИ сообщили о пострадавшем рабочем при обрушении плиты в Москве

В центре Москвы в ходе строительства элитного дома обрушилась облицовочная плита, в результате чего пострадали рабочие. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, строительство малоэтажного многоквартирного дома велось на Саввинской набережной в Хамовниках.

«При поднятии краном сорвалась облицовочная плита. Есть пострадавшие среди рабочих», — отметил источник, добавив, что также было повреждено соседнее здание.

Об одном пострадавшем при происшествии сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, мужчину госпитализировали. Telegram-канал 112 передал, что рабочего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом, можно увидеть обломки на территории у здания.