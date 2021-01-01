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Общество ,  
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СМИ сообщили о пострадавшем рабочем при обрушении плиты в Москве

В центре Москвы в ходе строительства элитного дома обрушилась облицовочная плита, в результате чего пострадали рабочие. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, строительство малоэтажного многоквартирного дома велось на Саввинской набережной в Хамовниках.

«При поднятии краном сорвалась облицовочная плита. Есть пострадавшие среди рабочих», — отметил источник, добавив, что также было повреждено соседнее здание.

Об одном пострадавшем при происшествии сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, мужчину госпитализировали. Telegram-канал 112 передал, что рабочего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом, можно увидеть обломки на территории у здания.

Москва рабочие стройка обрушение
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
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