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В работе сайта Центризбиркома Грузии произошел сбой

Результаты второго тура парламентских выборов в Грузии пришлось опубликовать в альтернативной форме, так как сайт Центральной избирательной комиссии работает неисправно. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

«Во время публикации итогов выборов на сайт results.cec.gov.ge был зафиксирован технический/программный сбой, причины которого выясняются. Есть вероятность, что имело место внешнее вмешательство», — говорится в сообщении.

В комиссии пояснили, что из-за сбоя результаты выборов и заключительные протоколы пришлось публиковать с помощью резервных ссылок.

ЦИК Грузии сообщила о победе правящей партии во втором туре выборов
Политика
Фото:ZURAB KURTSIKIDZE / EPA / ТАСС

Как сообщает издание «Sputnik Грузия», ранее на сайте ЦИК появились предварительные данные парламентских выборов, согласно которым кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» одержали победу, набрав более 100% голосов. У одного из низ результат составил 154%. Спустя несколько минут эти данные были удалены.

Согласно последним неопровергнутым данным, во всех 17 округах победу на парламентских выборах одержала правящая партия, в которой каждый кандидат набрал не менее 85% голосов. Больше всех голосов набрал Ираклий Чиковани. В в округе Зугдиди за него проголосовали 94,06% избирателей.

Первый тур парламентских выборов состоялся 31 октября. По итогам обработки всех голосов, наибольшее количество также получила «Грузинская мечта» — 48%.

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