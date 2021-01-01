В работе сайта Центризбиркома Грузии произошел сбой

Результаты второго тура парламентских выборов в Грузии пришлось опубликовать в альтернативной форме, так как сайт Центральной избирательной комиссии работает неисправно. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

«Во время публикации итогов выборов на сайт results.cec.gov.ge был зафиксирован технический/программный сбой, причины которого выясняются. Есть вероятность, что имело место внешнее вмешательство», — говорится в сообщении.

В комиссии пояснили, что из-за сбоя результаты выборов и заключительные протоколы пришлось публиковать с помощью резервных ссылок.

Как сообщает издание «Sputnik Грузия», ранее на сайте ЦИК появились предварительные данные парламентских выборов, согласно которым кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» одержали победу, набрав более 100% голосов. У одного из низ результат составил 154%. Спустя несколько минут эти данные были удалены.