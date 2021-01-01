В посольстве России пояснили недопуск пассажиров на рейс из Дели в Москву

Фото: Авиакомпания Royal Flight / Facebook

В Индии пассажиров чартерного рейса Дели — Москва не пустили на борт самолета, который в итоге отправился в Россию пустым. В посольстве России в Индии РБК заявили, что заказчик рейса должен был обеспечить необходимые согласования в Москве.

«Заказчиком данного коммерческого рейса выступала индийская компания, которая должна была обеспечить необходимые согласования в Москве. В части, касающейся посольства России в Индии, разрешения местных властей на пролет воздушного судна были получены», — отметили в посольстве.

О том, что пассажиры не смогли вылететь из Дели рейсом авиакомпании Royal Flight, сообщил Telegram-канал «Ну че народ погнали!». Канал сослался на сообщение читательницы из Дели. «Из России пришел приказ никого не брать на борт, самолет должен лететь пустой, людей просто попросили покинуть аэропорт», — процитировал ее канал.

Она также рассказала, что рейс организовывала туристическая компания Dimaz Group. Однако в компании заявили, что не имеют отношения к организации чартерного рейс Дели — Москва, и посоветовали обратиться в авиакомпанию. От дальнейших комментариев Dimaz Group отказалась.