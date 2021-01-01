Агутин победил в номинации на конкурсе USA Songwriting Competition

Леонид Агутин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Российский певец и композитор Леонид Агутин стал лауреатом международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Песня Агутина и американского продюсера Алекса Сино Just a Rainy Day из альбома La Vida Cosmopolita победила в номинации «Мировая музыка». Кроме того, песню включили в шорт-лист премии в номинации «Только текст» за лучшую лирику музыкального произведения.

Помимо прочего, в финал конкурса прошел российский гитарист Роман Мирошниченко. Его композиция Alien's Electrik Dream была номинирована в категории «Инструментальная музыка».

Конкурс USA Songwriting Competition проводится с 1995 года. В каждой номинации победителю конкурса вручаются памятные подарки общей стоимостью $2,2 тыс. Обладателю Гран-при вручается вознаграждение в размере $50 тыс. Три главных победителя конкурса будут объявлены 25 ноября.

В октябре альбом La Vida Cosmopolita, записанный на испанском языке, вошел в лонг-лист пяти номинаций американской музыкальной премии Grammy.

Альбом, состоящий из 11 треков, вышел в марте 2020 года. Над пластинкой работали музыканты из Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США, России, Кубы, а также певцы Диего Торрес, Джон Секада и Амаури Гутьерес, последние двое — лауреаты Grammy.