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В столице Казахстана произошел взрыв в кафе

Фото:nursultan.tjd / Facebook
Фото: nursultan.tjd / Facebook

В Нур-Султане в коттедже, который был переоборудован под кафе взорвался газовый баллон. Об этом в Facebook сообщает столичный департамент по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве рассказали, что взрыв произошел днем в микрорайоне Шубары. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в результате взрыва обрушилась кровля в кухонном помещении, а в самом здании находится 15 газовых баллонов.

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Фото:va.orlov / Instagram

Баллоны спасатели вытащили, а также спасли одного человека. По предварительным данным погиб один человек, еще 19 человек осматриваются врачами скорой помощи.

Часть пожара ликвидирована, на месте работают спасители, а также сотрудники Центра медицины. К тушению пожара привлечено 34 спасателя и 10 единиц техники. На месте происшествия развернут оперативный штаб, создана горячая, добавили в МЧС.

Ранее, 14 ноября, на юго-западе Москвы из-за скопившегося газа в колодце произошел взрыв. «РИА Новости» сообщали о двух пострадавших, еще одного госпитализировали.

Казахстан взрыв
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