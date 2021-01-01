В столице Казахстана произошел взрыв в кафе

Фото: nursultan.tjd / Facebook

В Нур-Султане в коттедже, который был переоборудован под кафе взорвался газовый баллон. Об этом в Facebook сообщает столичный департамент по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве рассказали, что взрыв произошел днем в микрорайоне Шубары. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в результате взрыва обрушилась кровля в кухонном помещении, а в самом здании находится 15 газовых баллонов.

Баллоны спасатели вытащили, а также спасли одного человека. По предварительным данным погиб один человек, еще 19 человек осматриваются врачами скорой помощи.

Часть пожара ликвидирована, на месте работают спасители, а также сотрудники Центра медицины. К тушению пожара привлечено 34 спасателя и 10 единиц техники. На месте происшествия развернут оперативный штаб, создана горячая, добавили в МЧС.