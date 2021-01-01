Минобороны Азербайджана объявило о входе войск в Агдамский район

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Подразделения азербайджанской армии 20 ноября вошли в Агдамский район. об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 20 ноября. В течение дня будут представлены фото и видеоматериалы из Агдамского района», — говорится в заявлении.

Накануне о входе азербайджанских военных в город Агдам сообщал руководитель азербайджанской общины Карабаха Турал Гянджалиев, писал «Sputnik Азербайджан». Однако позднее Гянджалиев удалил это сообщение из Twitter.

Агдам — азербайджанский город, расположенный у границы с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. С 1993 года он находился под контролем вооруженных сил НКР. Во время боев в 1993 году он был практически полностью разрушен и фактически стал «городом-призраком». В соответствии с соглашением о прекращении огня в Нагорном Карабахе, Армения и НКР были обязаны передать Азербайджану территорию Агдамского района до 20 ноября.