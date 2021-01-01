Воробьев назвал долю больных COVID-19 в Подмосковье в тяжелом состоянии

В больницах Московской области лежат около 12 тыс. больных с коронавирусом, из них около 5% в тяжелом состоянии. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«У нас сейчас находится порядка 5% от 12 тысяч госпитализируемых в тяжелом состоянии», — указал он.

Среди больных в тяжелом состоянии к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 200 человек. Воробьев добавил, что остаются свободными 22-28% коечного фонда региона. «Последние две недели мы видим, что выписка больше, чем поступление», — уточнил губернатор.

По последним данным, всего в Подмосковье коронавирусом заразились 100 050 человек. За последние сутки выявили 880 новых случаев. Выздоровели 73 338 заболевших.