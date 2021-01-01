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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Лавров обсудил положение в Нагорном Карабахе с главой армянского МИДа

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении Арой Айвазяном. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Состоялся обмен мнениями о практической реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября», — говорится в сообщении.

Министр также поздравил армянского коллегу с назначением на должность. Дипломаты обсудили состояние и перспективы российско-армянского взаимодействия и график предстоящих контактов.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Глава российского МИДа обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщает МИД России. Лавров объяснил задачи российских миротворцев в регионе и функции Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

Министры согласились, что сейчас основными приоритетами являются возвращение беженцев, разблокирование всех экономических и транспортных коммуникаций региона, гуманитарная помощь жителям и восстановление гражданской инфраструктуры.

В ночь на 10 ноября главы России, Армении и Азербайджана договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения Баку получит несколько районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а Россия должна ввести в регион миротворцев.

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