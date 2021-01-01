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Общество ,  
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Умер народный художник России Сергей Бархин

Сергей Бархин
Сергей Бархин (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

В Москве на 83-м году жизни скончался художник и сценограф Сергей Бархин. Об этом сообщил на своей странице в Facebook художественный руководитель Театра Маяковского Миндаугас Карбаускис.

О смерти Сергея Бархина также сообщают и в Московском театре юного зрителя, руководители которого Генриетта Яновская и Кама Гинкас постоянно работали с художником с конца 1980-х годов. «У нас страшное горе. Произошло невыносимое. Как, что сказать, когда уходит член твоей семьи. Великий художник, невосполнимый, невероятный, поразительный. Он огромная часть нашей жизни», — сказано в сообщении.

Место и время прощания пока неизвестны.

Бархин родился 31 марта 1938 года в Москве в семье потомственных архитекторов. Окончил Московский архитектурный институт в 1962 году. Первый спектакль «Баллада о невеселом кабачке», в котором Сергей Бархин дебютировал как театральный художник, состоялся в 1967 году в театре «Современник».

Сергей Бархин — народный художник России, лауреат целого ряда государственных премий, академик Российской академии художеств. Он полноправный соавтор многих спектаклей известных московских режиссеров: «Чайка» Олега Ефремова, «Тартюф» Юрия Любимова, «Татуированная роза» Романа Виктюка и других.

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