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Дело Михаила Меня ,  
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Следователь попросил суд назначить Меню запрет определенных действий

Михаил Мень
Михаил Мень (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Следователь попросил Басманный суд Москвы об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий до 18 января 2021 года аудитору Счетной палаты и экс-главе Ивановской области Михаилу Меню. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Следователь ходатайствует об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий до 18 января 2021 года», — сказали в суде.

Михаила Меня задержали по делу о хищении ₽700 млн и «бройлере»
Общество
Михаил Мень

Накануне генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совфеду с просьбой разрешить задержать аудитора и экс-губернатора Ивановской области и привлечь его к уголовной ответственности. Верхняя палата российского парламента такое разрешение дала. В итоге Меня задержали.

Его обвиняют в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области, главой которой он был в 2005–2013 годах. Меню инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Сам аудитор заявил, что обвинение является недоразумением, и допустил, что мог стать жертвой оговора.

суд следователь Михаил Мень новости
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
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