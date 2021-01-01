В приложении РБК для iOS появились видео и персонализация новостей

РБК перезапустил приложение «РБК Главное» для устройств на базе iOS. При его разработке мы руководствовались растущим интересом к новым форматам информационных материалов и желанием наших пользователей получать более персонализированный контент.

Теперь в приложении появилось четыре раздела: новости, видео, интересы и профиль. Лента стала бесконечной, в ней появились новости от всех тематических проектов РБК: «РБК Инвестиции», «РБК Тренды», «РБК Стиль», и других.

Новости и курсы валют обновляются в реальном времени. Мы также добавили удобные виджеты с курсами валют, которые позволяют быстро перейти в приложение.

Отдельную вкладку получил раздел «Видео», где публикуются короткие видеоролики. В дальнейшем там появятся такие форматы, как истории и подкасты.

Ленту новостей и уведомления теперь можно полностью настроить под свои потребности. В новом разделе «Интересы» можно выбрать важные вам темы от экономики до культуры. В ленте можно видеть главные новости, задающие картину дня (они отбираются автоматически), а также новости интересующей вас тематики.