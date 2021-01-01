СК проверит сообщения об издевательствах в детском центре Новосибирска

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Следователи начали проверять информацию, размещенную в СМИ, об издевательствах воспитателя над детьми в детском центре Новосибирска. Об этом сообщается на сайте СУСК России по региону.

Ранее «Новосибирск Онлайн» передал со ссылкой на жительницу Новосибирска, что воспитатель частного детского центра языкового развития и творчества «Чеширский кот» тушила спички о руки своих пятилетних сыновей и оказывала на них давление.

«За плохое поведение воспитательница поджигала спички и тушила их об руки, по голове била, по спине. Могла так наказать за то, что они спать не хотели, что кушать не хотели. Спрашиваю, почему раньше мне не рассказывали, — она им угрожала, что сожжет их», — рассказала женщина.

Она отвезла детей в травмпункт, где зафиксировали рану и ожог второй степени, после чего сразу обратилась в полицию и инспекцию по делам несовершеннолетних.