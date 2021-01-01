Минздрав США отказался работать с Байденом до официальных итогов выборов

Джо Байден (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Министерство здравоохранения и социальных служб США не будет работать с командой кандидата от демократов Джо Байдена, пока Управление общих служб США официально не сообщит о его победе на президентских выборах. Об этом заявил глава ведомства Алекс Азар, передает телеканал CNN.

«Мы ясно дали понять, что когда Управление общих служб США примет решение, мы обеспечим полную, совместную и профессиональную передачу полномочий. Мы следуем инструкции», — сказал Азар.

Накануне, 18 ноября, конгрессмены-демократы Адам Шифф и Эрик Суолуэлл обвинили главу Управления общих служб США Эмили Мерфи в том, что она подвергает опасности жизни людей, задерживания признание победы Байдена, сообщила газета The Washington Times.

Если ведомство признает победу Байдена, начнется так называемый переходный процесс — процесс передачи власти. Это необходимо, чтобы Байден мог подготовиться к борьбе с пандемией коронавируса, заявил Суолуэлл.