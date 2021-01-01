Минздрав США отказался работать с Байденом до официальных итогов выборов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 75,93 (-0,33) Инвестиции, 18 ноя, 13:46
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 90,23 (-0,16) Инвестиции, 18 ноя, 13:46
Нейросети и видеоаналитика в бизнесе: как быстро окупятся инвестиции РБК и Intel NUC, 08:24 «Ростелеком» решил купить компанию по управлению переработкой отходов Бизнес, 08:16 Врач сообщил о работе больницы в Коммунарке после ЧП с кислородной линией Общество, 08:11 Во Владивостоке произошли перебои со светом, отоплением и интернетом Общество, 08:10 Ученый назвал отягощающий течение COVID-19 фактор Общество, 08:08 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 ноября Общество, 08:03 Банки стали раньше делиться долгами с коллекторами на фоне пандемии Финансы, 08:00 Как работает Кольская атомная станция — самая северная в Европе «РБК Стиль» и «Росатом», 07:55 В Росавиации заявили о планах авиакомпаний создать конкурентов «Победе» Бизнес, 07:37 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и СберПервый, 07:11 Турция приоткрыла кипрский фронт Политика, 07:03 Минздрав США отказался работать с Байденом до официальных итогов выборов Политика, 06:58 Горный воздух, лыжи и автомобиль: куда заехать по пути в Домбай РБК и Cordiant, 06:28 Маск обогнал Цукерберга в рейтинге миллиардеров Бизнес, 06:26
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25179 Случаев 1,9 млн +20985 Умерли 34,4 тыс. +456
Выборы президента США ,  
0 

Минздрав США отказался работать с Байденом до официальных итогов выборов

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Министерство здравоохранения и социальных служб США не будет работать с командой кандидата от демократов Джо Байдена, пока Управление общих служб США официально не сообщит о его победе на президентских выборах. Об этом заявил глава ведомства Алекс Азар, передает телеканал CNN.

«Мы ясно дали понять, что когда Управление общих служб США примет решение, мы обеспечим полную, совместную и профессиональную передачу полномочий. Мы следуем инструкции», — сказал Азар.

Накануне, 18 ноября, конгрессмены-демократы Адам Шифф и Эрик Суолуэлл обвинили главу Управления общих служб США Эмили Мерфи в том, что она подвергает опасности жизни людей, задерживания признание победы Байдена, сообщила газета The Washington Times.

Байден указал на «еще больше смертей» из-за отказа Трампа передать власть
Политика
Джо Байден

Если ведомство признает победу Байдена, начнется так называемый переходный процесс — процесс передачи власти. Это необходимо, чтобы Байден мог подготовиться к борьбе с пандемией коронавируса, заявил Суолуэлл.

О «еще большем количестве смертей» в случае отказа действующего президента США Дональда Трампа передать полномочия заявил и сам Байден. По его словам, если ждать транзита власти до 20 января, США потеряют еще полтора месяца. «Важно, чтобы координация была сейчас — сейчас или как можно быстрее», — сказал Байден.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально их итоги еще не объявлены, однако ведущие американские СМИ уже сообщили о победе Байдена. Трамп поражения не признал, заявив о многочисленных нарушениях в ходе голосования со стороны демократов.

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной Часы пустых разговоров: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой
Джо Байден выборы президента США
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25179 Случаев 1,9 млн +20985 Умерли 34,4 тыс. +456
Материалы по теме
Байден указал на «еще больше смертей» из-за отказа Трампа передать власть
Политика
Трамп после слов «он победил» отказался признать победу Байдена
Политика
Трамп заявил о беспрецедентных нарушениях Конституции во время выборов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter