«Яндекс» оценил эффект от изменения структуры акционеров

Фото: Олег Яковлев / РБК

Объявленная в ноябре 2019 года реорганизация «Яндекса» решила задачу, ради которой она проводилась, рассказал в интервью РБК управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян. «Задача была, чтобы ничего не поменялось в операционном управлении компанией, и она пока решена во всяком случае», — отметил собеседник РБК.

В конце прошлого года совет директоров, а затем и акционеры Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») одобрили изменения в корпоративном управлении: основатель компании Аркадий Волож создал семейный траст, куда передал принадлежащие ему акции класса B, дающие 49-процентную голосующую долю. Таким образом был нивелирован риск перехода контроля над компанией от российских к иностранным акционерам, чего опасались российские власти.

Параллельно был создан некоммерческий Фонд общественных интересов, который получил «золотую акцию» компании (с 2009-го она была у Сбербанка) и право блокировать консолидацию 10% и более голосующих акций компании в одних руках; передачу существенной интеллектуальной собственности; изменения в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей; возможные партнерства компании с правительствами других стран и др.

«Кейс с реорганизацией был уникальным не только для российской действительности, но для мирового рынка тоже, — отметил в интервью Худавердян. — Многие наши акционеры и международные коллеги сказали, что это было очень красивое решение и мы даже знаем, что это решение предлагается уже другим компаниям в других странах — посмотрите, как там «Яндекс» сделал, может быть, вам тоже стоит так».