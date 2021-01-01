Полиция Берлина задержала 365 человек на акции против мер из-за COVID-19

Полицейские в Берлине задержали не менее 365 человек на акции протеста против введения ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на странице берлинской полиции в Twitter.

«К 19:30 (21:30 мск) произведено в целом 365 задержаний. Часто из-за нарушений закона об инфекционной защите», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что двоих человек полиция планирует допросить. Кроме того, в ходе протестов пострадали 10 сотрудников полиции.

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18 ноября Бундестаг ФРГ принял поправки к закону о защите от инфекционных заболеваний, которые привели к акциям протеста в центре Берлина. За законопроект проголосовали 413 депутатов, против — 235, еще восемь депутатов воздержались.

Инициаторами поправок стали депутаты «Христианско-демократического союза» (ХДС), которые формируют нынешнее правительство Германии, а также депутаты из Социал-демократической партии. Эти политические силы также имеют большинство в бундестаге нынешнего созыва.

Предполагается, что «Закон о защите от инфекций» наделит правительство Германии правом вводить новые меры по ограничению социальных контактов и правила ношения масок, закрывать магазины и запрещать спортивные мероприятия, а также определит порядок закрытия школ и детских садов и введения других ограничений для образовательных учреждений.

В протестах в центре немецкой столице приняли участие несколько тысяч человек. Чтобы выразить протест против нового закона демонстранты стучали в кастрюли и свистели в свистки.

Полиция призвала демонстрантов уйти, однако они все ближе подходили к зданию парламента и были рассеяны. Кроме того, полиция применила водометы для разгона демонстрантов.

Согласно последним данным Института Роберта Коха, с начала пандемии в Германии выявили 883 307 случаев заражений СOVID-19. За последние сутки это число увеличилось на 17 561 случаев. Всего в стране умерли 13 119 человека.