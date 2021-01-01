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Дело Михаила Меня ,  
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СК показал видео задержания Меня

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео задержания аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

На видеозаписи Мень в маске выходит из здания в сопровождении двух лиц в штатском и садится в автомобиль полиции.

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
Video

О задержании Меня стало известно 18 ноября. Генеральный прокурор Игорь Краснов в среду попросил Совет Федерации разрешить привлечь аудитора к уголовной ответственности, тот дал разрешение. Генеральная прокуратура заподозрила Меня в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда он был ее главой.

Дело Михаила Меня. Что важно знать
Политика
Михаил Мень

Позже ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК. По этому делу проходят также бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин, сообщили в СК.

Следователи полагают, что Мень, возглавлявший регион с 2005 по 2013 год, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» создал преступную группу с целью хищения денег, выделенных области Министерством финансов. С подачи бывшего губернатора «Ивановский бройлер» получил 700 млн руб. под видом займов, после чего эти средства были похищены, считают в СК.

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