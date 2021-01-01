СК показал видео задержания Меня
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео задержания аудитора Счетной палаты Михаила Меня.
На видеозаписи Мень в маске выходит из здания в сопровождении двух лиц в штатском и садится в автомобиль полиции.
О задержании Меня стало известно 18 ноября. Генеральный прокурор Игорь Краснов в среду попросил Совет Федерации разрешить привлечь аудитора к уголовной ответственности, тот дал разрешение. Генеральная прокуратура заподозрила Меня в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области в 2011 году, когда он был ее главой.