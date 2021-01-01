СК показал видео задержания Меня

Позже ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК. По этому делу проходят также бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин, сообщили в СК.

Следователи полагают, что Мень, возглавлявший регион с 2005 по 2013 год, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» создал преступную группу с целью хищения денег, выделенных области Министерством финансов. С подачи бывшего губернатора «Ивановский бройлер» получил 700 млн руб. под видом займов, после чего эти средства были похищены, считают в СК.