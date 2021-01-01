«Единая Россия» объяснила пропажу страницы Меня с сайта

Михаил Мень (Фото: kremlin.ru)

В партии «Единая Россия», комментируя исчезновение с сайта страницы аудитора Счетной палаты, бывшего члена Генсовета партии Михаила Меня, обвиняемого в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области, сообщили, что ЕР переходит на новый сайт, в связи с чем изменился принцип отображения персоналий. Об этом РБК сообщили в пресс-службе партии.

«При синхронизации в исключительном ряде случаев могут отображаться некорректные данные, которые связаны с переносом из старой базы», — пояснили в пресс-службе.

В ЕР отметили, что ошибка будет устранена «в рабочем порядке». «При этом может наблюдаться кэширование страниц в поисковых системах», — отметили собеседники.

Летом 2018 года Мень приостановил свое членство в Генсовете в связи с назначением его аудитором Счетной палаты.