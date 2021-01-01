Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 75,93 (-0,33) Инвестиции, 13:46
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 90,23 (-0,16) Инвестиции, 13:46
Путин назначил нового главу Белгородской области Политика, 18:40 Мосгорсуд признал законным приговор по делу «Седьмой студии» Общество, 18:37 «Единая Россия» объяснила пропажу страницы Меня с сайта Общество, 18:32 МЧС выехало в Коммунарку после данных о задымлении Общество, 18:31 Носов обвинил Харитонова в проведении боя после заражения COVID-19 Спорт, 18:30 Биткоин обогнал NVIDIA и Mastercard по капитализации Крипто, 18:22 Михаил Мишустин дал команду к запуску нового железнодорожного парка Пресс-релиз, 18:16 Дальше в лес: сколько стоит открыть глэмпинг Pro, 18:02 Адвокаты «Русского стандарта» отвергли возможность взыскать 49% банка Финансы, 18:02 Путин выразил соболезнования в связи со смертью Виктюка Общество, 17:59 Чистая прибыль ПСБ за 9 месяцев 2020 года составила ₽16 млрд по МСФО​ Пресс-релиз, 17:57 «Первый канал» подал в суд на связанное с Пригожиным СМИ и Садальского Технологии и медиа, 17:57 «Жестких задач нет». Чего ждать от российских биатлонистов в новом сезоне Спорт, 17:56 Росздравнадзор потребовал от аптек заранее запасаться лекарствами Общество, 17:55
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25179 Случаев 1,9 млн +20985 Умерли 34,4 тыс. +456
Дело Михаила Меня ,  
0 

«Единая Россия» объяснила пропажу страницы Меня с сайта

Михаил Мень
Михаил Мень (Фото: kremlin.ru)

В партии «Единая Россия», комментируя исчезновение с сайта страницы аудитора Счетной палаты, бывшего члена Генсовета партии Михаила Меня, обвиняемого в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области, сообщили, что ЕР переходит на новый сайт, в связи с чем изменился принцип отображения персоналий. Об этом РБК сообщили в пресс-службе партии.

«При синхронизации в исключительном ряде случаев могут отображаться некорректные данные, которые связаны с переносом из старой базы», — пояснили в пресс-службе.

В ЕР отметили, что ошибка будет устранена «в рабочем порядке». «При этом может наблюдаться кэширование страниц в поисковых системах», — отметили собеседники.

Летом 2018 года Мень приостановил свое членство в Генсовете в связи с назначением его аудитором Счетной палаты.

Дело Михаила Меня. Что важно знать
Политика
Михаил Мень

Мень был задержан 18 ноября. Генеральный прокурор Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с просьбой разрешить задержать его и привлечь к уголовной ответственности. Сенаторы дали разрешение. Генпрокуратура подозревает Меня в хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области в 2011 году, которую он возглавлял с 2005 по 2013 год.

Позже Следственный комитет предъявил Меню обвинение в присвоение или растрата в крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, подозреваемый, будучи губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компания «ПРОДО» создал преступную группу с целью хищения денег, выделенных Министерством финансов для поддержки региона. С подачи экс-главы региона ОАО «Ивановский бройлер» получило 700 млн руб. под видом займов, однако эти средства были похищены.

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной Часы пустых разговоров: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой

По словам самого Меня, об обвинении он узнал из СМИ.

От Сердюкова до Меня: кто из российских чиновников был под следствием
Фотогалерея 
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

Михаил Мень уголовное дело Единая Россия
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25179 Случаев 1,9 млн +20985 Умерли 34,4 тыс. +456
Материалы по теме
Счетная палата после обвинений Меню призвала к объективному расследованию
Общество
Генпрокурор попросил запретить определенные действия Михаилу Меню
Политика
Дело Михаила Меня. Что важно знать
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter