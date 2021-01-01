В Иваново водитель сбил женщину и въехал в автобусную остановку

В Иваново водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, потерял управление и въехал в автобусную остановку, сообщает УМВД России по Ивановской области на странице «ВКонтакте». Водитель также сбил ожидавшего автобус на остановке мужчину.

Полиция уточняет, что, с его слов, мужчина пытался затормозить, однако сделать этого не сумел. Внешних признаков алкогольного опьянения у водителя нет, однако ему все равно предстоит пройти медицинское освидетельствование

У пострадавших мужчины и женщины диагностировали сотрясение мозга, сообщил «РИА Новости» представитель регионального УМВД Владислав Радостин. По данным регионального портала IvanovoNews, пострадавших госпитализировали, полученные травмы опасности для их жизни не представляют.

Ранее 17 ноября в Иванове сбили 70-летнего пешехода. Мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода, сбил автомобиль. Мужчина упал на проезжую часть, после чего на него совершил наезд автомобиль, движущийся по встречному направлению. Водители скрылись с места аварии. Мужчина обратился в госпиталь с закрытым переломом голени.