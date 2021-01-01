Счетная палата после обвинений Меню призвала к объективному расследованию

Михаил Мень (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Обвинения в отношении аудитора Счетной палаты России Михаила Меня затрагивают период его работы на посту главы Ивановской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

«Обвинения относятся к периоду работы Михаила Меня в Ивановской области в 2011 году. Как и каждые обвинения, они должны быть объективно расследованы. Будем ждать итогов расследования», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура подозревает Меня в хищении 700 млн руб.

Материал дополняется