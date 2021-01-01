Клишас объяснил ввод миротворцев без согласия Совфеда сбитым вертолетом

Андрей Клишас (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин имел право отправить миротворцев в Нагорный Карабах без согласования с Советом Федерации из-за сбитого Азербайджаном российского вертолета. Об этом сообщил глава комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

«По постановлению 2009 года можно перебросить войска для защиты наших граждан, войск размещенных там. Там сбили наш вертолет, два человека погибли, войска перебросили, чтобы остановить войну», — пояснил Клишас.

При этом он пояснил, что на долгосрочное размещение войск нужно согласие Совфеда. «Так как войска там на пять лет, а это уже не оперативная обстановка, то на решение таких задач нужно согласие Совфеда», — заявил он.

Совфед на заседании 18 ноября дал согласие президенту на отправку российских миротворцев в зону конфликта в Карабахе.