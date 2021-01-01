В правительстве ответили на критику ВШЭ схемы обращения с мусором

Полигон твердых бытовых отходов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В федеральную схему обращения с отходами уже внесены изменения, собрана дополнительная информация о более чем тысяче объектов утилизации ТКО. Об этом РБК сообщила представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева в ответ на предупреждение экспертов Института экологии ВШЭ об ошибках в схеме обращения с мусором.

«При получении письмо будет рассмотрено и направлено в профильные ведомства для проработки», — сказала Галичева. По ее словам, экспертные инициативы, направленные на качественное исполнение реформы обращения с ТКО, приветствуются.

«Вице-премьер неоднократно отмечала, что федеральная схема обращения с ТКО должна быть «гибкой» и оперативно отражать изменения, фактически стать юридически значимой информационной системой, которая будет наполняться сведениями о мощностях, движении отходов и их переработке», — сказала Галичева.

Ранее эксперты ВШЭ сообщили, что в федеральной территориальной схеме обращения с ТКО и аналогичных региональных документах есть системные ошибки, а также устаревшая информация об инфраструктуре и потоке отходов.