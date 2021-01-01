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Общество ,  
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Умер председатель Общественной палаты Крыма

Григорий Иоффе
Григорий Иоффе (Фото: crimea.gov.ru)

На 68-м году жизни умер председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Об этом РБК сообщил первый заместитель председателя Государственного совета республики Ефим Фикс.

ТАСС он уточнил, что Иоффе болел, недавно его прооперировали.

Соболезнования в связи со смертью Иоффе выразил глава Крыма Сергей Аксенов во «ВКонтакте». «Ушел из жизни Григорий Адольфович Иоффе, наш коллега и соратник. Это невосполнимая утрата», — написал Аксенов.

Григорий Иоффе родился в Симферополе. На полуострове он работал учителем русского языка и литературы, корреспондентом, главным редактором газеты «Республика Крым». С июня 2014 года он возглавлял Общественную палату Крыма.

В 2014 году Иоффе был главой рабочей группы по проведению референдума в Крыму, на котором большинство жителей поддержали присоединение к России.

Крым Общественная палата смерть новости
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