Московский цирк сообщил причину госпитализации Аскольда Запашного

Аскольд Запашный (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Дрессировщик и художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в больницу после резкого снижения давления, сообщили РБК в пресс-службе цирка.

«Аскольд Вальтерович попал в больницу, так как вчера вечером резко упало давление. Он в сознании. Это не COVID. Он с нами на связи. Написал, что уже чувствует себя хорошо», — рассказали в цирке.

Там отметили, что артист сообщил о своей готовности участвовать в представлении в субботу. При этом в цирке подчеркнули, что пока неизвестно, как долго Запашный проведет в больнице.

Его брат Эдгард Запашный рассказал «Пятому каналу», что дрессировщика госпитализировали в Первую градскую больницу. Кроме снизившегося давления у него упала температура, сообщил Эдгард Запашный.