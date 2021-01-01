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Московский цирк сообщил причину госпитализации Аскольда Запашного

Аскольд Запашный
Аскольд Запашный (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Дрессировщик и художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в больницу после резкого снижения давления, сообщили РБК в пресс-службе цирка.

«Аскольд Вальтерович попал в больницу, так как вчера вечером резко упало давление. Он в сознании. Это не COVID. Он с нами на связи. Написал, что уже чувствует себя хорошо», — рассказали в цирке.

Там отметили, что артист сообщил о своей готовности участвовать в представлении в субботу. При этом в цирке подчеркнули, что пока неизвестно, как долго Запашный проведет в больнице.

Его брат Эдгард Запашный рассказал «Пятому каналу», что дрессировщика госпитализировали в Первую градскую больницу. Кроме снизившегося давления у него упала температура, сообщил Эдгард Запашный.

Одного из братьев Запашных госпитализировали в Москве
Общество
Аскольд Запашный

«Но сейчас он находится под контролем врачей. Я только что с ним разговаривал, рядом пять врачей, ему уделяют должное внимание. Он в сознании, он разговаривает. Он находится в нормальном состоянии, сейчас проверяют, почему организм так себя повел», — рассказал он.

Аскольд и Эдгард Запашные — представители цирковой династии в четвертом поколении. Аскольд специализируется на дрессировке диких животных. Он также выступает как жонглер, вольтижер, канатоходец, акробат на роликах. В 1999 году в возрасте 21 года получил звание «Заслуженный артист России» и стал самым молодым его обладателем в цирке. Также вошел в Книгу рекордов Гиннесса с трюком «Самый длинный прыжок верхом на льве».

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Работает художественным руководителем Большого Московского цирка с 2012 года.

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