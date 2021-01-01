Минобороны сообщило о 15,4 тыс. вылечившихся после COVID военнослужащих

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России после заболевания коронавирусной инфекцией вылечились 15 403 военнослужащих. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 82 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 15 403 человек», — сообщило ведомство.

В Минобороны также подчеркнули, что сейчас среди военнослужащих коронавирусом болеет 4151 человек. Из них три человека находятся в тяжелом состоянии, еще 14 — в состоянии средней степени тяжести. У всех остальных заболевание протекает бессимптомно.

По данным оперативного штаба, всего за время пандемии в России коронавирусом заразились более 1,9 млн человек. Из них 1,4 млн пациентов выздоровели, 33 тыс. умерли.