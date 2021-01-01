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Пандемия коронавируса ,  
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Минобороны сообщило о 15,4 тыс. вылечившихся после COVID военнослужащих

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России после заболевания коронавирусной инфекцией вылечились 15 403 военнослужащих. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 82 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 15 403 человек», — сообщило ведомство.

В России за сутки умерли 303 заболевших коронавирусом
Общество
Фото:Евгений Софийчук / ТАСС

В Минобороны также подчеркнули, что сейчас среди военнослужащих коронавирусом болеет 4151 человек. Из них три человека находятся в тяжелом состоянии, еще 14 — в состоянии средней степени тяжести. У всех остальных заболевание протекает бессимптомно.

По данным оперативного штаба, всего за время пандемии в России коронавирусом заразились более 1,9 млн человек. Из них 1,4 млн пациентов выздоровели, 33 тыс. умерли.

За минувшие сутки в стране COVID-19 был обнаружен у 22 778 человек, еще 303 зараженных умерли. Выздоровели за это время 13 864 человека.

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