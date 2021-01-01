«Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Ниццу

Ницца, Франция (Фото: Ina Fassbender / dpa / Global Look Press)

Авиакомпания «Аэрофлот» с 20 ноября возобновит полеты в Ниццу. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Рейсы SU2360/SU2361 Москва — Ницца — Москва будут выполняться один раз в неделю по пятницам», — уточнили в компании.

В «Аэрофлоте» напомнили, что в связи с пандемией коронавируса въезд на территорию Франции разрешен только гражданам страны, владельцам вида на жительство, а также другим категориям по специальным разрешениям властей.

Также в компании добавили, что в зависимости от темпов восстановления международного воздушного сообщения число рейсов может меняться.