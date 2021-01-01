«Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Ниццу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 76,92 (-0,41) Инвестиции, 14:13
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 91,17 (-0,15) Инвестиции, 14:13
Чиновников сократят, новый конкурент «Спутник V». Главные новости РБК Общество, 19:09 Какие карантинные меры вернули в российские регионы. Главное Общество, 19:08 Как упадет выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 19:00 «Роскосмос» рассекретил документы о «лунной гонке» СССР и США Технологии и медиа, 18:52 Дуэт фигуристов пропустит Гран-при в Москве из-за последствий COVID-19 Спорт, 18:52 Infiniti анонсировала премьеру преемника кроссовера FX Авто, 18:47 Криптовалюты 2.0. Можно ли зарабатывать в сфере DeFi Крипто, 18:47 Как кризис 2008 года превратил завод «Флакон» в креативный квартал РБК и Райффайзенбанк, 18:31 «Свой-чужой»: глава из книги Софико Шеварднадзе Социальная экономика, 18:30  Цена нефти Brent выросла на 4% на фоне новостей о вакцине от COVID Инвестиции, 18:28 Армянские оппозиционеры заявили о вызове к силовикам перед митингом Политика, 18:22 «Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Ниццу Общество, 18:17 На острове Стромболи в Италии активизировался вулкан Общество, 18:14 Власти подвели итоги расследования аварии на ТЭЦ «дочки» «Норникеля» Общество, 18:13
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,4 -1,28% EUR/RUB ₽90,47 -1,21% EUR/USD $1,18 +0,01%
Общество ,  
0 

«Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Ниццу

«Аэрофлот» AFLT ₽68,8 +2,23% Купить
Ницца, Франция
Ницца, Франция (Фото: Ina Fassbender / dpa / Global Look Press)

Авиакомпания «Аэрофлот» с 20 ноября возобновит полеты в Ниццу. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Рейсы SU2360/SU2361 Москва — Ницца — Москва будут выполняться один раз в неделю по пятницам», — уточнили в компании.

В «Аэрофлоте» напомнили, что в связи с пандемией коронавируса въезд на территорию Франции разрешен только гражданам страны, владельцам вида на жительство, а также другим категориям по специальным разрешениям властей.

Правительство решило возобновить авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
Общество
Сейшельские острова

Также в компании добавили, что в зависимости от темпов восстановления международного воздушного сообщения число рейсов может меняться.

Ранее «Аэрофлот» сообщал, что с 22 ноября возобновит регулярные грузопассажирские рейсы на Кипр. По данным компании, самолеты будут летать по маршруту Москва (Шереметьево) — Ларнака — Москва (Шереметьево) один раз в неделю. Пересечь границу смогут только граждане этой страны, их члены семьи и владельцы вида на жительство.

На данный момент в Россию разрешен въезд из 17 стран. Это Абхазия, Белоруссия, Великобритания, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сербия, Танзания, Турция, Швейцария, Южная Корея и Япония, Эфиопия, Сейшельские острова.

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной Часы пустых разговоров: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой
Франция «Аэрофлот» авиаполеты
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,4 -1,28% EUR/RUB ₽90,47 -1,21% EUR/USD $1,18 +0,01%
Материалы по теме
«Аэрофлот» возобновит регулярные полеты на Кипр
Общество
«Аэрофлот» отправит первый рейс в Токио после возобновления авиасообщения
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter