Против главы администрации Волгодонска завели уголовное дело

Виктор Мельников (Фото: volgodonskgorod.ru)

Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Волгодонска Виктора Мельникова. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Дело завели по ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий). По данным следствия, в 2017 году Мельников склонил директора МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» к превышению должностных полномочий, которое заключалось в подписании актов о приемке работ по ремонту дорог, которые фактически выполнены не были. В результате бюджету города причинен ущерб на сумму более 16 млн руб.

Преступление выявили в ходе расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий директором департамента. Следователи решают вопрос об избрании Мельникову меры пресечения.

О том, что глава Волгодонска подозревается в превышении должностных полномочий, накануне сообщал источник ТАСС. По его данным, у чиновника был проведен обыск.

Как пишет местное издание «Блокнот Волгодонск», Мельникова подозревают в том, что он заставил экс-главу департамента городского хозяйства Александра Кондратюка подписать приемку дороги, которую ремонтировала фирма «Стройтрест». Кондратюк покинул свой пост в марте 2018 года.