В Москве за сутки выявили более 6,3 тыс. заболевших COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице выявили 6360 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Также за сутки в Москве госпитализировали 1217 пациентов с коронавирусом. В настоящий момент в столичных больницах к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 373 человека.

Таким образом, в Москве с начала пандемии COVID-19 зарегистрировали у 516 574 человек. Из них 7 859 скончались, выздоровели 371 857 человек.

В России за минувшие сутки зафиксировали 22 778 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала эпидемии коронавируса в стране.