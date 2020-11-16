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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки выявили более 6,3 тыс. заболевших COVID-19

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице выявили 6360 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Также за сутки в Москве госпитализировали 1217 пациентов с коронавирусом. В настоящий момент в столичных больницах к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 373 человека.

Таким образом, в Москве с начала пандемии COVID-19 зарегистрировали у 516 574 человек. Из них 7 859 скончались, выздоровели 371 857 человек.

В России за минувшие сутки зафиксировали 22 778 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала эпидемии коронавируса в стране.

В России за сутки умерли 303 заболевших коронавирусом
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Фото:Евгений Софийчук / ТАСС

На прошлой неделе власти Москвы ввели новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Так, с 13 ноября вступил в силу запрет на работу кафе, ресторанов и клубов в ночное время (с 23:00 до 6:00). При этом в ночные часы общепит может продавать еду навынос или доставлять ее с помощью курьеров. Планируется, что ограничения будут действовать до 15 января.

Также в Москве запрещено проведение массовых мероприятий в очном формате. Кроме того, вступило в силу ограничение на заполняемость залов театров, кинотеатров и концертных залов. Согласно новым правилам, число зрителей не может составлять более 25% от общей вместимости.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

коронавирус пандемия Москва
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