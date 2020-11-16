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Политика ,  
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Глава МИД Сирии Валид Муаллем умер на 80-м году жизни

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на заявление сирийского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел соболезнует в связи со смертью заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Валида Муаллема», — говорится в сообщении ведомства.

О причинах смерти дипломата не сообщается. 

Последнее мероприятие с участием Валида Муаллема прошло 25 октября. Тогда он провел в Дамске встречу со специальным посланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном. 

Валид аль-Муаллем родился 17 июля 1941 года в Дамаске. В 1963 году окончил Каирский университет по специальности «экономика» со степенью бакалавра. Он был одним приближенных стороника Абдуль Халима Хаддама, который был близким сторонником бывшего президента Сирии Хафеза аль-Асада (отец нынешнего президента Сирии Башара Асада. — РБК).

С 1964 года аль-Муаллем работал в министерстве иностранных дел Сирии, служил в сирийских дипломатических миссиях в Танзании, Саудовской Аравии, Испании и Великобритании.

С 1975 по 1980 годы занимал должность посла Сирии в Румынии. С 1980 по 1984 годы был главой департамента удостоверения подлинности и переводов МИД Сирии. С 1990 по 1999 годы был послом Сирии в США. В начале 2000 года был назначен помощником министра иностранных дел, в 2005 году — заместителем министра.

В 1991–1999 годах принимал участие в сирийско-израильских мирных переговорах.

С 1984 по 2005 годы занимал должность вице-премьера Сирии. Возглавил министерство иностранных дел Сирии в 2006 году.

Кроме прочего, Валид аль-Муаллем был автором ряда книг по истории Сирии.

МИД Сирии дипломат смерть
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