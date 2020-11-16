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Политика ,  
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При пожаре в квартире на севере Москвы пожарные спасли шестерых человек

Спасатели спасли шестерых человек при пожаре, возникшем в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

По данным ведомства, спасатели получили информацию о возгорании 15 ноября в 23:10. Пожар произошел в квартире расположенной на пятом этаже по адресу: улица Минусинская, дом 10. Площадь пожара составила 35 кв. метров.

Пожарные спасли шестерых человек из горевшей и соседних квартир. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар ликвидировали в 23:37.

Вечером 15 ноября ожар произошел в многоэтажном жилом доме в центре Москвы на набережной Тараса Шевченко. Спустя час после возгорания пожар полностью ликвидировали. Данных о пострадавших не поступало. 

Москва пожар ГУ МЧС по Москве
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