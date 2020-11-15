В Совфеде назвали неприемлемыми слова представителя спецслужб Польши

Константин Косачёв (Фото: council.gov.ru)

Слова пресс-секретаря министра — координатора спецслужб Польши об информационной кампании против страны со стороны России не имеют никакого отношения к реальности и являются неприемлемыми, заявил РБК председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Польша — это страна, которая использует российскую тему исключительно в своих интересах. А к интересам Польши ее нынешние лидеры относят поддержание мифа о том, что Польша является прифронтовым государством, неким форпостом, продвигающим западные ценности на восток, и в силу этого сталкивается с какими-то особыми проблемами с восточной стороны», — сказал сенатор.

По словам Косачева, нельзя найти ни одного заявления официальных лиц России, в которых бы что-то подобное говорилось в отношении Польши. В свою очередь, есть сотни заявлений польских политиков, «которые описывают Россию, ее внутреннюю и внешнюю политику совершенно неподобающим образом».

«Польша последовательно разыгрывает российскую карту, а не Россия — польскую», — сказал сенатор.