Специалисты оценили слова врача о скрытых угрозах коронавируса

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Все системы организма так или иначе страдают от коронавируса: при попадании в кровь он распространяется по всему организму. Об этом РБК сообщил инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Каждый вирус обладает определенной тропностью, то есть родством с какими-либо тканями, клетками. Практически все системы организма — и сердце, и легкие, и нервная система, и пищеварительная — так или иначе страдают от коронавируса», — сказал Малышев. Также врач посоветовал больше времени проводить на свежем воздухе.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что теоретически коронавирус может приводить к диабету первого типа.

«Теоретически может быть, что рецепторы в этих клетках имеются. Но нужно смотреть, думаю, еще мало данных, чтобы судить уверенно», — сказал он.

«Издержки карантина и самоизоляции очевидны. Что важнее: остановить распространение вируса на каком-то этапе такой ценой или отказаться от карантинных мер — это вопрос», — объяснил ученый.