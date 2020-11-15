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Специалисты оценили слова врача о скрытых угрозах коронавируса

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Все системы организма так или иначе страдают от коронавируса: при попадании в кровь он распространяется по всему организму. Об этом РБК сообщил инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Каждый вирус обладает определенной тропностью, то есть родством с какими-либо тканями, клетками. Практически все системы организма — и сердце, и легкие, и нервная система, и пищеварительная — так или иначе страдают от коронавируса», — сказал Малышев. Также врач посоветовал больше времени проводить на свежем воздухе.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что теоретически коронавирус может приводить к диабету первого типа.
«Теоретически может быть, что рецепторы в этих клетках имеются. Но нужно смотреть, думаю, еще мало данных, чтобы судить уверенно», — сказал он.

«Издержки карантина и самоизоляции очевидны. Что важнее: остановить распространение вируса на каком-то этапе такой ценой или отказаться от карантинных мер — это вопрос», — объяснил ученый.

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Ранее директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова рассказала, что коронавирус может вызывать негативное воздействие на поджелудочную железу, что повышает риск развития диабета. При этом она отметила, что диабет первого типа может развиться у детей и после других болезней, например ангины, скарлатины, кори или краснухи.

Также Шестакова заявила, что из-за карантина снижается физическая активность, что также может негативно отразиться на здоровье людей — вызвать ожирение или диабет.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус
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