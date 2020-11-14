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Пандемия коронавируса ,  
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В COVID-больнице Волгоградской области нашли тело пациента с ранением

Светлоярская центральная районная больница
Светлоярская центральная районная больница (Фото: svcrb.ru)

В Светлоярской центральной районной больнице Волгоградской области, которая была перепрофилирована в госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Об этом сообщает «Интерфакс» и «КП-Волгоград».

По данным «Интерфакса», погибшим оказался 87-летний мужчина. Источник агентствf сообщил, что в 2:00 пациента навещала медицинская сестра. В 4:00 мужчину нашли мертвым с работающей кислородной маской и с ножевым ранением грудной клетки.

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Газете «КП-Волгоград» в rомитете здравоохранения Волгоградской области рассказали, что в больницу с COVID-19 мужчина попал 29 октября. С 8 по 11 ноября он находился в реанимации. Мужчина пошел на поправку, после чего его перевели в палату инфекционного отделения, отметили в ведомстве.

В пресс-службе управления СК gо Волгоградской области «Интерфаксу» сообщили, что по факту обнаружения тела организована доследственная проверка.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Волгоградской области с начала пандемии зафиксировали 23 405 случаев заражения инфекцией. Из них 244 человека умерли. Выздоровели — 21 362 человека. 

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