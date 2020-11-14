В COVID-больнице Волгоградской области нашли тело пациента с ранением

Светлоярская центральная районная больница (Фото: svcrb.ru)

В Светлоярской центральной районной больнице Волгоградской области, которая была перепрофилирована в госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Об этом сообщает «Интерфакс» и «КП-Волгоград».

По данным «Интерфакса», погибшим оказался 87-летний мужчина. Источник агентствf сообщил, что в 2:00 пациента навещала медицинская сестра. В 4:00 мужчину нашли мертвым с работающей кислородной маской и с ножевым ранением грудной клетки.

Газете «КП-Волгоград» в rомитете здравоохранения Волгоградской области рассказали, что в больницу с COVID-19 мужчина попал 29 октября. С 8 по 11 ноября он находился в реанимации. Мужчина пошел на поправку, после чего его перевели в палату инфекционного отделения, отметили в ведомстве.

В пресс-службе управления СК gо Волгоградской области «Интерфаксу» сообщили, что по факту обнаружения тела организована доследственная проверка.