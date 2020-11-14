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Полиция не подтвердила захват заложников в офисе Ubisoft в Монреале

Полиция канадского Монреаля не подтвердила заявления о возможном захвате заложников в офисе компании Ubisoft или соседнем с ним здании. Об этом ведомство сообщило в Twitter.

«На данный момент угроз не обнаружено», — отмечается в сообщении.

Полиция в Монреале начала операцию после сообщений о захвате заложников
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Спецоперация в офисе компании Ubisoft

Ранее СМИ передавали, что группа неизвестных проникла в здание офиса, расположенного на бульваре Сен-Лоран, и захватила десятки человек. Le Journal de Montreal опубликовал видеозапись с места событий, на которой показано, что несколько десятков человек выбрались на крышу здания и забаррикадировались там.

Полиция оцепила район и эвакуировала людей из здания. TVA Nouvelles со ссылкой на источники уточнял, что, вероятно, тревога была ложной. В результате происшествия никто не пострадал.

заложники полиция Монреаль Канада
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