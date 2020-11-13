В Санкт-Петербурге загорелось здание электромеханического завода

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Видео: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

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В Красносельском районе Санкт-Петербурга вечером в пятницу возник сильный пожар на территории «Ленинградского электромеханического завода» (ЛЭМЗ), расположенного по адресу Петергофское шоссе, 73.

В сообщении городского МЧС указывается, что сигнал о возгорании был получен в 19:39, после чего на место происшествия выехали пожарные. В течение последующих двух часов уровень сложности на объекте постоянно повышался, а к 21:30 горело 600 кв. м на третьем этаже и 600 кв. м на четвертом этаже. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности.

Как сообщает издание «Фонтанка», по предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу РБК сообщили, что с места происшествия были эвакуированы четыре человека.

Прокуратура Красносельского района уже организовала проверку, в ходе которой должны быть выяснены причины случившегося и дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

ЛЭМЗ производит электросчетчики. На сайте предприятия указывается, что ежемесячный объем производства составляет 10 тыс. единиц.