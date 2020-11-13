Защита сотрудника «Аэрофлота» обжаловала решение о его аресте

Защита сотрудника «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина, которого заподозрили в передаче секретных данных британской разведке, обжаловала решение о его аресте по уголовному делу о госизмене, сообщили РБК в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

Федоткина задержали 11 ноября. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ. По этой статье предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от 12 до 20 лет за выдачу гостайны иностранному государству или международной организации. Сам Федоткин свою вину не признает.

Федоткин проработал в «Аэрофлоте» более 16 лет. На странице Facebook он указал, что сейчас занимает должность кантри-менеджера в представительстве авиакомпании в Великобритании.