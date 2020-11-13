Депздрав Москвы уточнил детали драки санитаров с пациентом в психбольнице

Психиатрическая клиническая больница № 5 (Фото: pkb5.ru)

Драка между санитарами и пациентом московской психиатрической больницы № 5, которая попала на видео и оказалась в Сети, произошла в феврале 2018 года. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«По факту публикации видео и материала о том, что в московской психиатрической больнице № 5 санитары подрались с пациентами. Департамент здравоохранения города Москвы сообщает, что данный инцидент произошел в феврале 2018 года. По факту случившегося сразу же была проведена проверка, и сотрудники, допустившие подобное поведение по отношению к пациентам, были уволены из медицинской организации. Увольнение состоялось 26 февраля 2018 года», — сообщили в пресс-службе.

Кадры драки санитаров с пациентом опубликовал Telegram-канал Baza.

На записи видно, как один из пациентов психбольницы принимает лекарство. В этот момент рядом с ним находился санитар. Потом пациент направился в свою палату, и один из санитаров хватает его за руку и несколько раз ударяет по лицу. Больной падает на пол. Затем на записи демонстрируются кадры, где видно, как кто-то из пациентов напал на кого-то из персонала больницы. Для усмирения пациента медики валят его на пол, тащат по полу к койке и привязывают к ней.