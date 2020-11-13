В Госдуме предложили не наказывать водителей за езду по выделенке ночью

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым предлагают отменить штрафы для водителей за езду по выделенным полосам ночью. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram.

Изменения предлагается внести в статью 12.17 КоАП. Они позволят не наказывать водителей, выезжающих на выделенку с 23:00 до 6:00, а также для того чтобы объехать препятствие или ремонтные работы. Согласно правилам дорожного движения, транспортные средства, кроме автобусов, такси и велосипедистов, могут выезжать на выделенную полосу только в том случае, если нужно перестроиться, забрать или высадить пассажира. При этом полоса, где это разрешено, должна иметь прерывистую линию разметки, указывается в пояснительной записке. Размер штрафа за езду или остановку на полосе общественного транспорта в Москве и Санкт-Петербурге сейчас составляет 3 тыс. руб., напомнили авторы инициативы.

Парламентарии считают запрет на проезд по выделенке в ночное время нецелесообразным. «В ночное время ввиду отсутствия движения общественного транспорта выделенная полоса остается практически пустой, в то время как соседние полосы могут быть заполнены», — отмечают авторы. Кроме того, водителям в некоторых случаях приходится выезжать на полосу для общественного транспорта, чтобы объехать препятствие, а также при проведении на их полосе ремонтных работ, за что они также могут получить штраф, поясняют парламентарии.

Власти Москвы с 7 ноября запретили езду автомобилей по выделенным полосам в течение всей недели. Раньше на часть полос для городского транспорта можно было выезжать по выходным. Проезд по выделенкам разрешен только для городского транспорта, такси, экстренных и коммунальных служб, а также для велосипедистов. Автомобилистов-нарушителей будут штрафовать на 3 тыс. руб.