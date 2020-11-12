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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Посол Азербайджана оценил фразой «на войне как на войне» крушение Ми-24

Место крушения российского вертолёта Ми-24
Место крушения российского вертолёта Ми-24 (Фото: МЧС Республики Армения / ТАСС)

Российский вертолет Ми-24 не попал на радары, из-за чего азербайджанские силы, находясь в условиях военного времени, решили его атаковать. Об этом заявил в ходе пресс-конференции посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль oглы, передает «РИА Новости».

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Ранее Бюльбюль oглы в интервью РБК называл крушение вертолета трагической случайностью, однако отмечал, что на войне может быть всякое. «На войне как на войне — всякое может быть», — говорил посол. По его словам, идет серьезное разбирательство и будут приняты все меры.

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Как пояснил Бюльбюль oглы во время пресс-конференции, вертолет летел на низкой высоте в ночное время. По его словам, это привело к ошибке азербайджанских солдат. «Когда военная обстановка, молодые ребята видят, что летит военный вертолет — и было принято такое решение», — сообщил посол.

Бюльбюль оглы отметил, что расследование инцидента еще не завершено. В подобных ситуациях, как указал посол, оно может продолжаться долго, но в военное время можно рассчитывать на более быстрые выводы. Посол выразил соболезнования семьям погибших при крушении вертолета. Он подтвердил готовность азербайджанской стороны выплатить компенсации, однако уточнил, что пока их размер не определен.

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

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Военные Азербайджана сбили Ми-24 ракетой из ПЗРК на территории Армении вечером 9 ноября. Погибли два члена экипажа, еще один пострадал. В Азербайджане объясняли, что вертолет летел в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границы, где раньше российские военные воздушные суда не наблюдались.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело о халатности. В Армении открыли уголовное производство по пунктам 1, 6, 13 ст. 104 ч. 2 ст. 384 УК (убийство и развязывание или ведение агрессивной войны). Президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился за произошедшее перед президентом России Владимиром Путиным.

Азербайджан Нагорный Карабах посол крушение вертолета
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