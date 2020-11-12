Посол Азербайджана оценил фразой «на войне как на войне» крушение Ми-24

Место крушения российского вертолёта Ми-24 (Фото: МЧС Республики Армения / ТАСС)

Российский вертолет Ми-24 не попал на радары, из-за чего азербайджанские силы, находясь в условиях военного времени, решили его атаковать. Об этом заявил в ходе пресс-конференции посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль oглы, передает «РИА Новости».

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Ранее Бюльбюль oглы в интервью РБК называл крушение вертолета трагической случайностью, однако отмечал, что на войне может быть всякое. «На войне как на войне — всякое может быть», — говорил посол. По его словам, идет серьезное разбирательство и будут приняты все меры.

Как пояснил Бюльбюль oглы во время пресс-конференции, вертолет летел на низкой высоте в ночное время. По его словам, это привело к ошибке азербайджанских солдат. «Когда военная обстановка, молодые ребята видят, что летит военный вертолет — и было принято такое решение», — сообщил посол.