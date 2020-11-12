В Службу безопасности Армении вызвали троих оппозиционеров

Служба национальной безопасности Армении (Фото: sns.am)

В Службу безопасности Армении вызвали членов оппозиционных партий «Отечество» Арсена Бабаяна, Ару Акопяна из «Национальной повестки», а также Арцвика Минасяна из партии «Дашнакцутюн». Об этом сообщила член фракции «Процветающая Армения» Иветта Тоноян, передает «Sputnik Армения».

Ранее в Ереване задержали десять оппозиционеров по уголовному делу о протестах. Среди задержанных по обвинению в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 225 УК Армении) председатель партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, замглавы партии «Родина» Ара Саакян, член партии «Дашнакцутюн» и руководитель политических и информационных программ телеканала «Еркир Медиа» Гегам Манукян.

Также был задержан бывший директор Службы национальной безопасности, глава партии «Родина» Артур Ванецян по статьям «Организация массовых беспорядков» и «Нарушение правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну» (ч. 1 ст. 307 УК Армении).