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Дело Baring Vostok ,  
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Суд прекратил рассмотрение иска банка «Восточный» к Evison и Калви

Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Суд в Благовещенске прекратил рассмотрение иска банка «Восточный» к компании Evison и гражданину США Майклу Калви о взыскании более 9,8 млрд руб. убытков в связи с отказом банка от иска. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Суд постановил принять отказ от иска, прекратить производство по делу. Отменить обеспечительные меры», — объявил судья Осадчий в Арбитражном суде Амурской области.

«Восточный» сообщил о соглашении по возмещению ущерба по делу Калви
Финансы
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

В конце октября Кипрская компания Evison (принадлежит фонду Baring Vostok) и «Финвижн» (контролируется Артемом Аветисяном), находящиеся в акционерном конфликте из-за спора вокруг банка «Восточный», заключили мировое соглашение. Они сообщали, что отзовут все иски друг к другу, поданные во всех юрисдикциях.

При этом соглашение не касается уголовного дела против топ-менеджеров фонда, по которому проходит, в том числе, основатель Baring Vostok Майкл Калви. Evison и «Финвижн» в совместном заявлении опровергли связь корпоративного спора между акционерами и уголовным делом.

Baring Vostok и Артем Аветисян завершили трехлетний спор за «Восточный»
Финансы
Артем Аветисян

Конфликт между «Финвижн» и Baring Vostok длится с 2018 года, за это время стороны подали друг к другу иски в Англии, Италии, на Кипре и в России. Против топ-менеджеров фонда Baring Vostok, в том числе Калви, в 2019 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (позже было переквалифицировано на растрату) по заявлению партнера Аветисяна Шерзода Юсупова.

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После этого «Финвижн» выиграла ряд российских процессов и получила контроль над банком «Восточный», который ранее был подконтролен Evison. Сейчас доля «Финвижн» и партнеров Аветисяна превышает 50%, Evison владеет 42% банка.

Baring Vostok иск Благовещенск
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