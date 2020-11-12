Суд прекратил рассмотрение иска банка «Восточный» к Evison и Калви

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Суд в Благовещенске прекратил рассмотрение иска банка «Восточный» к компании Evison и гражданину США Майклу Калви о взыскании более 9,8 млрд руб. убытков в связи с отказом банка от иска. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Суд постановил принять отказ от иска, прекратить производство по делу. Отменить обеспечительные меры», — объявил судья Осадчий в Арбитражном суде Амурской области.

В конце октября Кипрская компания Evison (принадлежит фонду Baring Vostok) и «Финвижн» (контролируется Артемом Аветисяном), находящиеся в акционерном конфликте из-за спора вокруг банка «Восточный», заключили мировое соглашение. Они сообщали, что отзовут все иски друг к другу, поданные во всех юрисдикциях.

При этом соглашение не касается уголовного дела против топ-менеджеров фонда, по которому проходит, в том числе, основатель Baring Vostok Майкл Калви. Evison и «Финвижн» в совместном заявлении опровергли связь корпоративного спора между акционерами и уголовным делом.