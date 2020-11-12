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Пандемия коронавируса ,  
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Кабмин поручил Роспотребнадзору увеличить охват тестирования на COVID-19

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Роспотребнадзор до 13 ноября должен изменить санитарные правила, чтобы повысить охват тестирования населения на коронавирусную инфекцию. Такое поручение дал ведомству премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Решение было принято по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 при правительстве.

Также Роспотребнадзор должен будет представлять в правительство сводный доклад об эпидемиологической обстановке в регионах и о достаточности принимаемых там мер для борьбы с распространением коронавируса.

В Москве увеличили число бесплатных тестов на COVID-19
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, по состоянию на 11 ноября в стране провели более 66,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. Таким образом Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на COVID-19.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице увеличат число бесплатных тестов на COVID-19 из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. По ее словам, для этого в московских поликлиниках увеличат число слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование, а процедурные кабинеты будут работать по удлиненному графику.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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