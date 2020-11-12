Кабмин поручил Роспотребнадзору увеличить охват тестирования на COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Роспотребнадзор до 13 ноября должен изменить санитарные правила, чтобы повысить охват тестирования населения на коронавирусную инфекцию. Такое поручение дал ведомству премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Решение было принято по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 при правительстве.

Также Роспотребнадзор должен будет представлять в правительство сводный доклад об эпидемиологической обстановке в регионах и о достаточности принимаемых там мер для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, по состоянию на 11 ноября в стране провели более 66,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. Таким образом Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на COVID-19.