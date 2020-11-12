В Англии медсестре предъявили обвинения в убийстве восьми младенцев

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Полиция графства Чешир на северо-западе Великобритании предъявила обвинение медсестре Люси Летби в убийстве восьми младенцев и покушении на жизнь еще 10 новорожденных. Об этом говорится в заявлении ведомства.

По данным правоохранительных органов, 30-летняя Летби работала в неонатальном отделении больницы Countess of Chester Hospital. По версии следствия, обвиняемая может быть причастна к убийству детей в период с июня 2015 года по июнь 2016 года. Полиция арестовала женщину.

Ранее медсестру уже брали под арест дважды, однако затем отпускали на свободу под залог до дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего. Мировой суд Уоррингтона планирует вынести обвинения против подсудимой в четверг, 12 ноября.