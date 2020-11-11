Полиция Еревана сообщила о сборе данных по погрому в офисе Фонда Сороса

Полиция Еревана собирает материалы в связи с погромом в офисе Фонда открытого общества Джорджа Сороса, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на ведомство.

Полицейские рассказали, что 10 ноября в здание проникли неизвестные. По данным Aysor.am, неизвестные разгромили офис, разбив окна и выломав двери.

В Ереване 11 ноября проходит митинг оппозиции, люди требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна после подписания с Азербайджаном и Россией трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция не согласна с передачей Баку части территорий.

Митингующие направились в зданию правительства, а затем к зданию парламента страны. Полиция днем задержала более сотни человек. Позднее всех задержанных отпустили.