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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Полиция Еревана сообщила о сборе данных по погрому в офисе Фонда Сороса

Полиция Еревана собирает материалы в связи с погромом в офисе Фонда открытого общества Джорджа Сороса, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на ведомство.

Полицейские рассказали, что 10 ноября в здание проникли неизвестные. По данным Aysor.am, неизвестные разгромили офис, разбив окна и выломав двери.

Протесты в Ереване после соглашения по Карабаху. Фоторепортаж
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В Ереване 11 ноября проходит митинг оппозиции, люди требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна после подписания с Азербайджаном и Россией трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция не согласна с передачей Баку части территорий.

Митингующие направились в зданию правительства, а затем к зданию парламента страны. Полиция днем задержала более сотни человек. Позднее всех задержанных отпустили.

Волнения в Ереване начались после подписания соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе между Арменией, Азербайджаном и Россией. Стороны должны прекратить огонь с полуночи 10 ноября. Ереван обязан передать Баку часть районов. Кроме того, Россия вводит миротворцев.

протесты в Ереване Нагорный Карабах
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