Сын поэта Резника ответил на претензии Титова по делу «Маленькой страны»

Борис Титов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сын поэта Ильи Резника, журналист Максим Резник ответил на претензии, которые бизнес-омбудсмен Борис Титов высказал по ситуации с уголовным преследованием основательницы сети частных детских садов «Маленькая страна» Алины Будивских. Заявление Максима Резника поступило в РБК. Ранее Титов вступился за предпринимательницу, которая использовала товарный знак, принадлежащий поэту.

«С подачи уважаемого миллиардера Титова, история справедливого разоблачения прохиндеев и жуликов вдруг превратилась в преследование добропорядочных предпринимателей, а поэт Резник, автор песен, стихов и «устойчивых словосочетаний» был представлен изумленной публике не жертвой мошенников, а предводителем силовиков и мучителем детей», — пишет он.

«Мошенники, пользуясь известнейшим брендом, созданным И. Резником («Маленькой стране» уже 25 лет и ее знает каждый. — примечание Максима Резника), несколько лет продавали в обертке «Маленькой страны» франшизу детских садов (включая логотип, сходный до степени смешения с логотипом Резника. — примечание Максима Резника). Бизнес на детях под ключ. Все солидно, культурно», — пишет сын поэта.

По словам Резника, многие родители искренне верили, что его отец имеет отношение к сети частных детских садов.