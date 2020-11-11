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Бизнес ,  
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Сын поэта Резника ответил на претензии Титова по делу «Маленькой страны»

Борис Титов
Борис Титов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сын поэта Ильи Резника, журналист Максим Резник ответил на претензии, которые бизнес-омбудсмен Борис Титов высказал по ситуации с уголовным преследованием основательницы сети частных детских садов «Маленькая страна» Алины Будивских. Заявление Максима Резника поступило в РБК. Ранее Титов вступился за предпринимательницу, которая использовала товарный знак, принадлежащий поэту.

«С подачи уважаемого миллиардера Титова, история справедливого разоблачения прохиндеев и жуликов вдруг превратилась в преследование добропорядочных предпринимателей, а поэт Резник, автор песен, стихов и «устойчивых словосочетаний» был представлен изумленной публике не жертвой мошенников, а предводителем силовиков и мучителем детей», — пишет он.

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Бизнес
Борис Титов

«Мошенники, пользуясь известнейшим брендом, созданным И. Резником («Маленькой стране» уже 25 лет и ее знает каждый. — примечание Максима Резника), несколько лет продавали в обертке «Маленькой страны» франшизу детских садов (включая логотип, сходный до степени смешения с логотипом Резника. — примечание Максима Резника). Бизнес на детях под ключ. Все солидно, культурно», — пишет сын поэта.

По словам Резника, многие родители искренне верили, что его отец имеет отношение к сети частных детских садов.

«Резник свою интеллектуальную собственность оценил в 180 миллионов. В своем праве. К тому же у тех, кто пострадал подобным образом, появился ориентир, как надо ценить и защищать свое творчество», — отмечает Максим Резник.

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Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить следователей СК, которые завели уголовное дело на предпринимательницу Алину Будивскую.

Она в 2012 году вместе с мужем основала сеть детских садов под названием «Маленькая страна». Сейчас сеть насчитывает 60 учреждений в 30 городах страны.

Титов писал, что АНО «Музыкальный театр Ильи Резника» потребовало у Будивских за незаконное использование товарного знака возмещение ущерба на сумму свыше 170 млн руб. Титов усматривает в уголовном преследовании признаки лоббирования интересов Резника силовиками, а также отмечает, что подобные споры должны решаться в гражданском судопроизводстве.

По утверждению адвоката предпринимателей, супруги Олег и Алина Будивские сейчас находятся в статусе обвиняемых под подпиской о невыезде. Уголовное дело против них заведено по ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ или услуг, совершенное группой лиц по сговору). Максимальное наказание — четыре года заключения.

Борис Титов Илья Резник Генпрокуратура бизнес-омбудсмен
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