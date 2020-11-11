Глава Удмуртии поручил рассмотреть жалобу жителя региона на чупакабру

Александр Бречалов (Фото: udmurt.ru)

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира, который транслировался в его социальных сетях, зачитал обращение жительницы региона о появлении мифического существа чупакабры. Эфир доступен на странице Бречалова во «ВКонтакте».

В своем письме Бречалову жительница деревни Малая Венья заявила, что в населенном пункте за неделю «была уничтожена вся домашняя птица и кролики в нескольких домах». По ее словам, это говорит о появлении в районе чупакабры.

«Я так и не понял, кто такая чупакабра, но поскольку меня очень просили сказать, сообщаю. Глава района, что у вас там происходит в Малой Венье, посмотрите», — сказал Бречалов.

Согласно энциклопедии Britannica, чупакабра — существо из латиноамериканских легенд, которое способно нападать на животных и пить их кровь. Название происходит от испанских слов chupar («сосать») и cabra («коза») и может быть переведено как «козий кровопийца».

В 2015 году жители Завьяловского района уже жаловались на появление некоего существа, которое «передушило более 100 голов домашнего скота и птиц», писало местное издание IzhLife. Тогда жители сразу нескольких домов обнаружили убитых кур, цыплят и кроликов.