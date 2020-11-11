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Сахалинский депутат сообщил о своем похищении для «серьезного разговора»

Александр Анистратов
Александр Анистратов (Фото: as.anistratov / VK)

Депутат городской думы Южно-Сахалинска от партии «Справедливая Россия» Александр Анистратов заявил, что его похитили неизвестные для «серьезного разговора». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Никаких повреждений я не получил, кроме того, что нахожусь в шоке», — уточнил Анистратов.

По словам депутата, инцидент произошел утром 11 ноября. Когда Анистратов прогревал свою машину, к нему в автомобиль подсели «крепкие ребята». Они угрожали ножом, связали депутата и отвезли его на другую улицу.

«Состоялся серьезный разговор», — сказал Анистратов, не уточняя подробности. Он добавил, что после этого неизвестные сели в его машину и уехали на ней.

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В «Центре защиты прав граждан» «Справедливой России» Южно-Сахалинска РБК указали, что знают о похищении Александра Анистратова. Ранее угроз в его адрес, по их данным, не поступало.

РБК направил запрос в пресс-службу УМВД России по Сахалинской области.

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Анистратов приехал на Сахалин в 2005 году, чтобы организовать собственное производство. Сейчас он руководит ООО «НС Медиа», которое оказывает услуги в области полиграфии. Избран депутатом Госдумы Южно-Сахалинска в сентябре 2019 года, занимает пост заместителя председателя постоянного комитета по городскому хозяйству.

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