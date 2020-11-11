Шойгу обсудил с министром обороны Турции Карабах и Сирию

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом РБК сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили урегулирование нагорнокарабахского конфликта и обменялись мнениями по стабилизации обстановки в Сирии», — говорится в сообщении.

Ранее ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе разговора турецкий лидер подчеркнул важность соглашения о перемирии между Арменией и Азербайджаном, а также заявил, что Анкара намерена вместе с Москвой контролировать режим прекращения огня.

В ночь на 10 ноября главы Армении, Азербайджана и России объявили о подписании соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, все военные действия в регионе должны были быть остановлены в 00:00 мск 10 ноября. Кроме того, стороны останавливаются на занимаемых ими позициях. Также Армения должна уступить несколько районов Азербайджану.

За соблюдением режима прекращения огня в зоне конфликта будут следить российские миротворцы.