Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 76,4 (-0,55) Инвестиции, 10 ноя, 12:59
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 90,36 (-1,14) Инвестиции, 10 ноя, 12:59
Умер бывший начальник Центра примирения сторон в Сирии Общество, 01:23 Платья, кошки и еда: на что еще можно подписаться РБК и Hyundai Mobility, 01:17 Шойгу обсудил с министром обороны Турции Карабах и Сирию Политика, 01:11 Суд отказал в иске «А1» к издателю Forbes и пресс-секретарю Батуриной Бизнес, 01:06 Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа Политика, 00:56 Как большие данные позволяют «Сапсанам» сократить опоздания РБК и «Сименс», 00:39 В Петербурге умер разработавший генплан Хошимина архитектор Юрий Курбатов Общество, 00:17 В Подмосковье заблокировали социальные карты пожилых Общество, 00:00 Кто претендует на ключевые посты в администрации Джо Байдена Политика, 00:00 Банки попросили ЦБ продлить срок перехода на российское ПО и оборудование Финансы, 00:00 На Алтае три медика заразились COVID-19 после первого укола «Спутником V» Общество, 10 ноя, 23:48 Отпуск на колесах: подборка классных мест для отдыха РБК и Cordiant, 10 ноя, 23:47 Ефремова в день рождения привезли в СИЗО в Белгороде Общество, 10 ноя, 23:23 Число умерших от COVID в Москве превысило 7,5 тыс. Общество, 10 ноя, 23:18
Курс валют на сегодня
USD/RUB ₽76,55 +0,35% EUR/RUB ₽90,4 +0,22% EUR/USD $1,18 -0,12%
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Шойгу обсудил с министром обороны Турции Карабах и Сирию

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом РБК сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили урегулирование нагорнокарабахского конфликта и обменялись мнениями по стабилизации обстановки в Сирии», — говорится в сообщении.

Как встретили заключение мира жители Армении и Азербайджана. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе разговора турецкий лидер подчеркнул важность соглашения о перемирии между Арменией и Азербайджаном, а также заявил, что Анкара намерена вместе с Москвой контролировать режим прекращения огня.

В ночь на 10 ноября главы Армении, Азербайджана и России объявили о подписании соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, все военные действия в регионе должны были быть остановлены в 00:00 мск 10 ноября. Кроме того, стороны останавливаются на занимаемых ими позициях. Также Армения должна уступить несколько районов Азербайджану.

За соблюдением режима прекращения огня в зоне конфликта будут следить российские миротворцы.

Шойгу Турция Сирия Нагорный Карабах
Курс валют на сегодня
USD/RUB ₽76,55 +0,35% EUR/RUB ₽90,4 +0,22% EUR/USD $1,18 -0,12%
Материалы по теме
Эрдоган заявил Путину о правильном шаге в Карабахе
Политика
Путин почтил минутой молчания экипаж сбитого в Армении вертолета
Политика
Армения заключила мир и пошла на уступки Азербайджану. Главное к 15:00
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter