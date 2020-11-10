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Глава Карабаха сообщил о согласии закончить войну «на час раньше»

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
Араик Арутюнян заявил, что согласился закончить войну «на час раньше», чтобы избежать дальнейшего кровопролития. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Учитывая нынешнюю тяжелую ситуацию, чтобы избежать дальнейших тяжелых потерь и полной потери Арцаха [другое название непризнанной республики], я согласился закончить войну на час раньше», — сообщил он в Facebook.

Пашинян сообщил о соглашении с Путиным и Алиевым о прекращении войны
Политика
Фото:Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

Ночью 10 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил Пашинян в Facebook. По словам премьера, такое решение принято «в результате глубокого анализа военной ситуации». С полуночи 10 ноября в Нагорном Карабахе объявляется полное прекращение огня. Армения возвращает часть территорий Азербайджану. Кроме того, согласно заявлению трех стран о прекращении боевых действий, Россия вводит около 2 тыс. миротворцев в Нагорный Карабах. Свое решение Пашинян назвал «болезненным для себя и народа», но лучшим в сложившейся ситуации.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Карта на 9 ноября
Политика

Ранее военные Азербайджана в ходе наступления заняли стратегически важный город Шуши в Нагорном Карабахе и приблизились к столице непризнанной республики Степанакерт.

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана возобновились в конце сентября. Стороны обвинили друг друга в обострении конфликта и наступлении и ввели военное положение. В октябре страны трижды договаривались о прекращении огня, однако каждый раз перемирие срывалось.

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